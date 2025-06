Per l’applicazione nel Concept AMG GT XX e successivamente nella produzione di serie, il concept è stato portato ad un livello di prestazioni nuovo. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Mercedes-AMG e gli esperti YASA. Gli specialisti hanno inoltre sviluppato il software per la strategia di funzionamento, che sfrutta in modo ottimale l’alto rendimento dei motori nel veicolo tecnologico. I motori elettrici consentono un’alta potenza da un pacchetto estremamente compatto e entreranno in produzione nel 2026. I progettisti hanno curato l’aerodinamica della vettura per renderla ancora più prestazionale, mentre gli interni colpiscono in particolare per il volante derivato direttamente dalle monoposto di Formula 1. L’essenzialità degli interni è condita con materiali leggeri e performanti come il carbonio e l’alluminio, mentre l’effetto scenico è garantito dai due display per strumentazione e infotainment.