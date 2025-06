Antonio Filosa, Chief Executive Officer di Stellantis, ha annunciato il suo nuovo Leadership Team (SLT) e ha nominato Ralph Gilles responsabile dell’area design dell’intero gruppo Stellantis. Gilles riporterà direttamente a Filosa. «Abbiamo caratteristiche uniche che risiedono nelle nostre persone straordinarie, nei nostri marchi iconici e nei nostri milioni di clienti, la cui fedeltà alla nostra Azienda, i suoi fantastici prodotti e alle sue storie uniche non possono che spingerci verso nuovi traguardi», ha dichiarato Antonio Filosa.

Gilles è entrato in azienda nel 1992 come designer di formazione legata all’industrial design e negli anni ha ricoperto numerosi ruoli principalmente in Chrysler e Jeep arrivando nel 2015 a essere nominato Chief Design Officer e Responsabile del Design North America di Fiat Chrysler e nel 2021 Chief Design Officer di Stellantis.