FERRARI 488 PISTA & 812 SUPERFAST, L’ALCHIMIA DELLA PRESTAZIONE

Dispiegate sotto le luci al neon come bandiere del miglior made in Italy, la 12 cilindri di serie più potente di sempre e la variante spinta della “piccola” V8 sono lì a dimostrarlo. «Per la 812, la questione principale consisteva nel rimodulare i picchi di eleganza della F12, che una parte del management giudicava eccessiva. In sostanza, ci è stato chiesto di renderla più cattiva», interviene Andrea Militello, Lead Exterior Designer.