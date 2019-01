DS3 CROSSBACK, COME UN GIOIELLO

Creare una confezione di lusso in formato ridotto non rappresenta certo un esercizio inedito per l’industria automobilistica, né per il marchio più ricercato e prezioso dell’universo Peugeot-Citroën, impegnato sul tema dal 2010. Il debutto di una crossover che s’incastona alla base della gamma (senza peraltro sostituire la primigenia DS3 a tre porte, ancora in listino per circa due anni) segna però un’interessante cesura rispetto a certe proposte equivalenti di altre Case e, naturalmente, al passato degli stessi francesi.