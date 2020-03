Una vettura senza compromessi, in grado di viaggiare ad alta velocità in autostrada così come sulle dune del deserto con propulsione elettrica e in totale sicurezza. Se la vettura è ispirata a uno Stato, ecco che la conformazione del territorio diventa a parte integrante del brief progettuale, come nel caso della Vision 2030, una delle ultime creazioni di GFG Style, la design house di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. «L’Arabia Saudita ci ha chiesto di disegnare un modello che si adattasse perfettamente alla loro regione, fatta di grandi strade, tutte nuove e decisamente ampie, ma anche di deserti con dune e terreni sconnessi», spiega Fabrizio Giugiaro ripercorrendo la genesi del progetto.