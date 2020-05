Più aggressiva

«Per tornare a indossare questa mitica sigla abbiamo scelto come soggetto protagonista la Giulia», ci racconta Klaus Busse, responsabile del design del gruppo FCA in Europa. La Giulia GTA è la versione più estrema della berlina italiana. Costruita in 500 esemplari e declinata in due versioni, GTA e GTAm (dove “m” sta per “modificata”), esprime in se stessa bellezza e prestazioni.