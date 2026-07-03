Quella con William Thorogood, Head of Design, New Business in Lego Group, è probabilmente una delle conversazioni più interessanti degli ultimi anni. Forse per la passione che condivido con molti per Lego (per chi non lo sapesse, crasi del danese Leg Godt, “gioca bene”); forse perché azienda del Paese in cui vivo, e tra le più rappresentative. O forse perché chiacchierata tra due che condividono la passione per i Lego e le auto. Una simbiosi che lui rappresenta e che guarda anche a una sinergia continua tra design, marketing, ingegneria e, appunto, la capacità di appassionare un pubblico larghissimo.