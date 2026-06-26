Colori sullo sfondo

La stessa voglia di scoprire e rivoluzionare si ritrova in Es ist Freitag, esempio di design della comunicazione. L’agenzia è in pieno centro, poco distante dal rinato Römerberg, e nasce per far scoprire la città a chi ci vive. «Quando abbiamo aperto» – ci spiegano – «lo abbiamo fatto perché Francoforte non celebra mai sé stessa: dai suoi abitanti è vista come un luogo dove si lavora e basta. Serviva una piattaforma che raccontasse quanto di interessante succede ogni giorno in città».