Quando arrivi a Francoforte la prima volta, di solito non ti piace. Un po’ per la reputazione che l’accompagna dal dopoguerra (e il soprannome Mainhattan, dovuto ai grattacieli, non aiuta), un po’ perché ha davvero edifici moderni e squadrati, ma senza l’atmosfera di Berlino. Eppure, quest’anno è World Design Capital: Mazda, mobility partner dell’evento, ci ha dato l’occasione di guardarla con occhi diversi, mostrandoci qualche chicca di design, dai mobili alla comunicazione.
Creatività dietro la razionalità
Francoforte incarna forse più di tutte lo stereotipo della razionalità tedesca. Ma, come Milano, dietro questa razionalità apparente si nasconde una creatività vivida. Lo studio e15, che produce mobili di alta qualità, ne è un esempio: sorge in vecchi capannoni industriali ed è stato fondato poco più di trent’anni fa da Philipp Mainzer, che a Francoforte ha portato quanto appreso a Londra, creando un continuum tra ricerca formale e tradizione del mobile.
Il marchio di fabbrica di e15, ci spiegano, è la capacità di dialogare con le imperfezioni del legno naturale. Crepe, fessure e variazioni di colore non sono difetti da nascondere, ma diventano la firma e un elemento stilistico.
Il primo tavolo dello studio nacque così: Mainzer osservò le travi rimaste in una casa modesta e vide non uno scarto, ma il potenziale di un elemento progettuale, in contrasto con la tendenza dell’epoca. Negli anni Novanta il design puntava al minimalismo freddo e ai materiali lisci; e15 sceglieva la strada opposta, valorizzando il legno nel suo stato più autentico. Lo si vede in tutti i prodotti, in particolare nel Backenzahn, la seggiola diventata un’icona, mostrataci in una nuova variante in metallo presentata in quei giorni alla 3Days of Design di Copenhagen.
Colori sullo sfondo
La stessa voglia di scoprire e rivoluzionare si ritrova in Es ist Freitag, esempio di design della comunicazione. L’agenzia è in pieno centro, poco distante dal rinato Römerberg, e nasce per far scoprire la città a chi ci vive. «Quando abbiamo aperto» – ci spiegano – «lo abbiamo fatto perché Francoforte non celebra mai sé stessa: dai suoi abitanti è vista come un luogo dove si lavora e basta. Serviva una piattaforma che raccontasse quanto di interessante succede ogni giorno in città».
Es ist Freitag ha puntato su colori e arredi vivaci, tanto che da fuori non sembra un ufficio. Organizza eventi e DJ set e, oltre a seguire i clienti, produce un magazine e pubblicazioni che connettono i progetti dando forma a una nuova identità di Francoforte. Dalla grafica per festival alla comunicazione di musei e istituzioni, dall’editoria di design all’hospitality, il team di circa dieci persone lavora lungo l’intera catena creativa, dalla fase concettuale fino ai post sui social.