Mantenere la coerenza anche nei momenti cruciali, di grande cambiamento e trasformazione, è sempre stata una caratteristica forte di Mazda, che negli anni ha saputo innovare e rinnovarsi senza abbandonare la propria identità. Il transito verso un’era necessariamente più “elettrica”, ma anche verso una dimensione davvero globale sui mercati, rappresenta un nuovo capitolo in cui la creatività e quella stessa proverbiale coerenza sono messe alla prova. La CX-6e incarna la visione di questo passaggio così delicato.