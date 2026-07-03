Un percorso inverso

Questa determinazione si riflette in una silhouette che sfida i vincoli fisici e le altezze tipiche delle piattaforme elettriche. «Dal punto di vista ingegneristico abbiamo svolto un lavoro profondo sulle proporzioni», continua Díez. «La Raval di serie è 48 millimetri più bassa rispetto alla Urban Rebel Showcar, un percorso inverso rispetto alle consuetudini industriali. Per garantire una silhouette aggressiva e muscolare abbiamo lavorato sulle superfici inferiori, introducendo un cladding caratterizzato da una linea tesa e angolata che conferisce stabilità visiva e un’attitudine rigorosa in dimensioni compatte».