Universo reale e digitale

Alle generose quattro porte viene abbinato un abitacolo altamente vivibile per tutti i passeggeri, oltre che specializzato intorno al guidatore, con uno studio mirato delle sedute e l’insistita presenza di controlli fisici. «I ragazzi distinguono molto bene il reale dal virtuale – riprende Paesen – dunque abbiamo proposto entrambi gli universi, in particolare attraverso una leva che simula i passaggi di marcia e molteplici tasti per gestire, fra le altre funzioni, partenze brucianti, iniezioni momentanee di potenza e il rumore del motore».