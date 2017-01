La moto torna a Torino. In questa città, negli Anni Venti le aziende produttrici erano centoventi; si sono ridotte a dodici nel 1950, a due nel 1970, fino a toccare dopo pochi anni quota zero. Un silenzio pesantissimo, rotto nel 2015 da César Mendoza, già direttore dello IED di Torino. La sua idea: fondare una nuova casa motociclistica (Nito) in grado di rispondere alle richieste di mobilità urbana rispettosa dell’ambiente. Un foglio bianco, alcuni collaboratori fidati, l’appoggio del Politecnico e di alcune aziende italiane e straniere, molte idee e una certezza: la trazione elettrica in grado di garantire sostenibilità, convenienza e divertimento.