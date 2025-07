Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Design Innovation Award, riconoscimento organizzato in Italia promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale di Genova per premiare l’eccellenza, la ricerca e l’innovazione nel settore nautico, anche legandola trasversalmente al meglio del “Bello e Ben fatto” Made in Italy. Sarà Walter De Silva, tra i più famosi designer italiani, il Presidente della Giuria 2025 composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura.

Il Design Innovation Award è diventato un punto di riferimento per chi disegna il futuro del mare: designer, produttori, pionieri dell’innovazione. Un premio che racconta una visione che valorizza progetti d’avanguardia e sottolinea l’impegno per un design capace di coniugare qualità, tecnica, sostenibilità e bellezza. Dalla sua prima edizione nel 2020, il Premio ha registrato una crescita costante, affermandosi come spazio culturale e progettuale d’eccellenza. Da circa 40 progetti candidati nel primo anno, si è arrivati a una media di oltre 90 progetti presentati nelle edizioni più recenti. Il Premio è aperto a tutte le aziende espositrici, italiane e internazionali, del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Le candidature si presentano esclusivamente online entro il 5 settembre 2025, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 settembre 2025, nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale a Genova, durante il 65° Salone Nautico (18–23 settembre).