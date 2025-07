A selezionare i progetti vincitori sarà una giuria composta dai responsabili del design dei maggiori centri di progettazione dell’area torinese: Joaquin Garcia, Head of Design, Italdesign; Fabrizio Giugiaro, CEO, GFG Style; Felix Kilbertus, Chief Creative Officer, Pininfarina; Samuel Chuffart, VP & Head of Design, Icona Design; Giuliano Biasio, Head of Design, Torino Design; Luciano D’Ambrosio, Founder & CEO, LDA Design; Michael Robinson, Head of Design, Blue Engineering Design; Lowie Vermeersch, Founder & Head of Design, Granstudio; Domenico Lubrano, Studio Manager, Erre Design.

I vincitori di Piemonte Meets China – Torino Automotive Design Award saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 26 settembre, giornata stampa del Salone, alle ore 15.00 presso il Palazzo Reale di Torino. I trofei, così come il logo, sono firmati da Italdesign, partner tecnico di questo premio che intende celebrare il valore del design automotive come strumento di dialogo interculturale.