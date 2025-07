Bentley segue il marchio britannico Jaguar nel tentativo di reinventare la berlina di lusso, ma Page non vede un chiaro confronto tra la EXP 15 e il concept Type 00 di Jaguar. «Naturalmente, stiamo tutti cercando quel tipo di linguaggio pulito e moderno che è attraente per la prossima generazione», ha detto. «Ma le proporzioni e le dimensioni di questa vettura sono completamente diverse». All’interno, l’auto perde il sedile del passeggero anteriore per diventare una tre posti e creare un sedile posteriore ultra lussuoso. Quel sedile può trasformarsi in un letto, scorrere per unirsi al conducente e ruotare verso l’esterno quando le due “porte del pullman” si aprono. «Si tratta di arrivare con stile», ha detto Page. La domanda di informazioni digitali nelle nuove auto è stata bilanciata con un’attenzione all’artigianato fisico. Al posto del touchscreen centrale, Bentley ha installato un vetro speciale che offre un’esperienza di infotainment standard, ma rivela anche un dispositivo meccanico dietro che può essere sovrapposto a informazioni digitali, ad esempio mostrando l’avanzamento della ricarica. «È come avere un orologio meccanico e, insieme, un orologio digitale», ha detto Page. «Metti insieme questi due e avrai un’esperienza magica».