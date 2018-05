JAGUAR I-PACE, SPINTA IN AVANTI

«Abbiamo deciso – spiega Callum – che si potesse, in un’auto con un motore elettrico sull’asse anteriore e uno sul posteriore, accorciare in modo drammatico il muso perché non c’era motivo di avere un cofano lungo. Ma non volevo che I-Pace diventasse un semplice hatchback. Il design doveva riflettere la realtà della nuova meccanica, così abbiamo spinto il peso in avanti, come se si trattasse di un’auto a motore centrale».