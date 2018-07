FORD FOCUS, RIVOLUZIONE UMANO CENTRICA

Cinque linee per cinque caratteri, «così che ogni allestimento ha una personalità differente». La versione Active trasforma la Focus in una crossover, grazie all’assetto rialzato di 30 mm e a un kit estetico realizzato ad hoc. Conferma la sua vocazione sportiva la ST, con elementi estetici decisamente grintosi, come minigonne, spoiler e numerosi componenti in matt black che ricorrono in tutta la vettura. Completano la gamma la più lussuosa Titanium e la più classica Plus. «Abbiamo lavorato duramente a questo progetto con un unico obiettivo: rendere la nuova Focus un punto di riferimento per design, tecnologia e confort», ha concluso Leenarts.