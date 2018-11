PEUGEOT E-LEGEND, EREDITA’ PER IL FUTURO

Nicolas Brissoneau ha firmato lo styling degli esterni. Tra i riferimenti alla 504 il cofano in pendenza, il muso e la coda ben riconoscibili, i parafanghi dalle linee affilate, gli interni in velluto con i sedili a forma di H, l’ampia finestratura e l’inserto nero alla base del montante C. Quest’ultimo, invece di essere uno statico elemento in plastica, incorpora un piccolo schermo che saluta per nome il guidatore, indica che la E-Legend è carica e avverte i pedoni che la vettura è in modalità automatica.