NEW HOLLAND FIAT CENTENARIO, UN SECOLO DI STORIA

Il primo a raccontarci di questo progetto è David Wilkie, direttore del design di CNH Industrial dal marzo del 2014: «Questo concept è stato fortemente voluto per celebrare un secolo di storia di FiatAgri. E se è diventato realtà è merito di Guido Bianco (responsabile del design di New Holland), che ha spinto molto per realizzarlo, e di Stefano Fincato (senior designer di CNH Industrial), che ha preso in mano il progetto e l’ha seguito nei minimi dettagli insieme a Isabella Burgio, responsabile Colour&Trim, e a Clara Morbelli, che si è occupata della grafica».