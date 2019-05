GFG STYLE KANGAROO, QUANDO LA STRADA NON SERVE

Sotto la struttura in alluminio con pannelli in fibra di carbonio, si cela infatti la meccanica della Qiantu K50, potente roadster a zero emissioni che il gruppo asiatico ha presentato all’inizio di quest’anno. Tale impostazione ha semplificato alcune fasi dell’ingegnerizzazione, senza tuttavia influire sul nodo stilistico di più complicato scioglimento: «A quale altezza da terra un’auto così risulta “bella”? Sembra una domanda banale, ma poiché l’escursione delle sospensioni misura 120 millimetri, gli equilibri visivi possono cambiare molto a seconda delle modalità d’uso. Noi abbiamo ottimizzato l’effetto con la posizione intermedia, non ignorando però le altre regolazioni dell’assetto e curando attentamente anche il dimensionamento dei passaruota. L’obiettivo consisteva nel rendere la Kangaroo visivamente soddisfacente in qualunque condizione, come lo è dinamicamente».