HYUNDAI SONATA, VALORE EMOTIVO

La nuova Sonata, destinata soprattutto ai mercati asiatici e a quello americano, è nata dalla consueta gara fra tutti i designer in Corea, ma anche in California e in Germania. «Alla fine – spiega SangYup – per gli esterni è prevalsa la proposta del nostro centro stile di Namyang, mentre per gli interni abbiamo optato per la soluzione venuta dalla California.