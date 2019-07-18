SUPPLEMENTO CHANGAN | GENERATIONAL TURNOVER AND BREAKTHROUGHS (CHINESE VERSION) SUPPLEMENTO IN INGLESE E CINESE – PER I TESTI IN LINGUA ITALIANA CLICCA QUI By Francesco Barontini| 2019-07-18T09:02:37+00:00 18 luglio 2019|ARCHIVIO, DESIGN STORY, IN EDICOLA| Condividi questo articolo, scegli tu dove! FacebookTwitterEmail Related Posts MAHINDRA XUV300, PERSONALITÀ ESUBERANTE MAHINDRA XUV300, PERSONALITÀ ESUBERANTE 18 luglio 2019 HYUNDAI SONATA, VALORE EMOTIVO HYUNDAI SONATA, VALORE EMOTIVO 18 luglio 2019 PEUGEOT 208, PERSONALITÀ FORTE PEUGEOT 208, PERSONALITÀ FORTE 18 luglio 2019 SKODA VISION iV, DISEGNATA PER SORPRENDERE SKODA VISION iV, DISEGNATA PER SORPRENDERE 18 luglio 2019 RANGE ROVER EVOQUE, OGGETTO DEL DESIDERIO RANGE ROVER EVOQUE, OGGETTO DEL DESIDERIO 17 maggio 2019 CITROËN AMI ONE, CREATIVITÀ CONDIVISA CITROËN AMI ONE, CREATIVITÀ CONDIVISA 17 maggio 2019 ALFA ROMEO E FIAT, SUPPLEMENTO “DOUBLE FACE” ALFA ROMEO E FIAT, SUPPLEMENTO “DOUBLE FACE” 17 maggio 2019 AP BATTISTA BY PININFARINA, ELOGIO DELLA FLUIDITA’ AP BATTISTA BY PININFARINA, ELOGIO DELLA FLUIDITA’ 5 marzo 2019 AUDI E-TRON, LINGUAGGIO PROGRESSISTA AUDI E-TRON, LINGUAGGIO PROGRESSISTA 5 marzo 2019 SUZUKI JIMNY, FUORISTRADA SENZA COMPROMESSI SUZUKI JIMNY, FUORISTRADA SENZA COMPROMESSI 5 marzo 2019