La portata dell’operazione, necessaria per sostituire un pilastro commerciale quale il precedente Stralis, risulta subito evidente. Non a caso gli schizzi proiettati a parete, pur orientati alla ricerca di diverse e interessanti soluzioni formali come tipico della fase d’esordio, appaiono tutti allineati sulle medesime proporzioni: «Già a questo stadio, quando per così dire si erano appena impugnate le matite, il dimensionamento e il packaging della piattaforma risultavano definiti con figurini e modelli matematici preliminari, fondamentali per bilanciare correttamente l’architettura», spiega Armigliato.