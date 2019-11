Come può un’automobile apportare etica alla mobilità quotidiana coniugando in modo armonico i bisogni della società attuale con il rispetto per la natura? «Attraverso un approccio che tenga conto dei bisogni dell’utente, del packaging, dello stile, dell’aerodinamica e della fattibilità», afferma Lowie Vermeersch, fondatore e Direttore Creativo di Granstudio che con il suo team ha lavorato allo sviluppo della Lightyear One, la prima vettura ad energia solare che si affaccia sul mercato.