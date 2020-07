Ritorno alle origini

Un cambio di passo totale in cui la 500 non perde, ma anzi rafforza, la sua identità plasmata sulla base di una inedita piattaforma dedicata alla sola alimentazione a batteria. «La 500 del 1957 aveva il motore posteriore, quindi il frontale non necessitava di calandra. Nel 2007 il motore era anteriore, ma i designer hanno compreso l’importanza di quel volto così iconico e hanno fatto un ottimo lavoro con gli ingegneri per minimizzare le aperture e posizionarle in basso. Oggi il pubblico associa il frontale “chiuso” all’elettrificazione: per noi si tratta di un ritorno alle origini», prosegue Busse.