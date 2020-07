Calandra trasformata

Sempre «molto elegantemente proporzionata», la F-Type è a suo parere «fresca, moderna e con una purezza di forme. Avremmo sempre voluto un frontale non dominato dai fari, ma non disponevamo dei mezzi per ridurli». La nuova calandra è dunque al centro della trasformazione. Ma era proprio necessario, conto tenuto che la vettura era ancora attraente?: «La F-Type può contare su una schiera di appassionati sempre in attesa dell’ultima versione. Di qui i nuovi elementi grafici degli esterni e i ritocchi degli interni in termini qualitativi e tecnologici».