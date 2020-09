Muso verticale

Non sempre è facile iniettare eleganza e sportività in un segmento compatto, ma i designer di Martorell ci sono riusciti attraverso una forte evoluzione concettuale che gioca su carattere forte e linee più pulite. Prendiamo, per esempio, la forte connessione tridimensionale fra la calandra e i gruppi ottici a Led spinti all’indietro; o il cofano motore che dà più verticalità al muso; o ancora i montanti A, arretrati per accrescere le proporzioni anteriori della vettura. La personalità dinamica della León è anche espressa dai gruppi ottici posteriori che vanno, come ormai si dice, “da costa a costa”.