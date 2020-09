Le concept Izera

Non mancano ovviamente i nuovi progetti dedicati ai veicoli elettrici, come quello per ElectroMobility Poland, che ha presentato a Varsavia a fine luglio due concept – per una hatchback e un Suv – che andranno in produzione nel 2023. «Abbiamo anche definito il Dna del loro nuovo brand Izera, che verrà declinato sui modelli futuri», spiega il direttore del design Giuliano Biasio. Competenze e hi-tech come elementi vincenti, ma anche come visione di futuro: «Mi piacerebbe fare anche attività di formazione, con Villa Gualino come riferimento per innovazione e qualità», aggiunge ancora Piatti auspicando che Torino, con la sua rete di competenze in un settore strategico come l’automotive, ritrovi il suo slancio. Nello spirito indomito e visionario del grande Riccardo Gualino.

(Articolo completo in A&D n. 244)