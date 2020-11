“BMW Hyla Concept“ by Stefano Armento, Fabio Errera, Johna Gussoni, Andrea Lanzalotta, Pasquale Vitale.

Città costiere radicalmente modificate nel loro aspetto in seguito all’innalzamento delle acque per effetto del riscaldamento globale, con quartieri galleggianti dallo stile moderno abitati da una popolazione giovane che si sposta via mare e via terra. Il concetto di Hyla si inserisce in questo contesto e parte dall’idea di praticità della bicicletta, mezzo di trasporto simbolo di una tra le più famose città sviluppate su canali, Amsterdam, evolvendone il concetto in chiave anfibia per garantire agilità all’utente finale. Ne deriva una monoposto a tre ruote compatta e dal design filante.

(Articolo completo in A&D n. 245)