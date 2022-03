«Per questo progetto abbiamo ricercato una certa eleganza e molta originalità, in linea con le nostre ammiraglie del passato che hanno nomi mitici come XM, Ds, C6 e Traction Avant», ci racconta Diogo Meiji Jo, interior designer brasiliano del brand francese con un passato in General Motors che incontriamo in occasione del test drive della vettura in Spagna.