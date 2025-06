Questa cornice luminosa richiama i fanali ”a bolla” della K12 ma prende spunto dal tipico profilo dei cucchiai da gelataio. Un motivo riportato anche dietro, uniti da un profilo in glossy black e con al centro inserti in colore carrozzeria, che a dir la verità ricordano un po’ le soluzioni delle moderne Fiat 500 e Lancia Ypsilon, indiscutibilmente italiane. Non banale anche il lavoro fatto sulla vista laterale: l’altezza da terra è stata accentuata per inseguire suggestioni da crossover, ed è esaltata dalle grandi ruote con cerchi da 18” che saranno di serie su tutta la gamma in tre stili differenti, dai profili in nero lucido e dalla scalfatura che corre sotto i finestrini. Meno evidenti i richiami alla prima importata in Europa, la celebre K11 che fu eletta Auto dell’Anno per il 1993: i richiami ad essa si ritrovano nella linea dritta del cofano, specie osservato di ¾ posteriore, e del tetto.