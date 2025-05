È arrivato A&D Collection, il nuovo archivio digitale si può sfogliare online con più di 150 edizioni di Auto&Design magazine. È possibile consultare oltre quattro decenni di evoluzione stilistica, partendo dai modelli iconici del passato fino alle ultime tendenze del mondo del car design. Un viaggio nella storia del design automobilistico, narrato dalle sue voci più autorevoli. A&D Collection è più di una semplice collezione: accedi a contenuti unici, come il documentario e il libro che celebrano quattro decenni di design automobilistico. Scegli l’abbonamento più adatto per te, mensile oppure annuale, che ti darà accesso a una collezione in continuo aggiornamento, ogni mese, attraverso un sistema di scansioni che digitalizza tutte le edizioni, anche quelle non più reperibili sul mercato. La piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, e computer. Basta una connessione a Internet e un browser aggiornato.

