Pininfarina ha annunciato i vincitori del suo Design Contest internazionale 2024/2025 durante una speciale cerimonia di premiazione svoltasi presso la sede centrale dell’azienda a Cambiano, in Italia, nell’ambito dell’evento Pistons & Pretzels, una celebrazione della cultura automobilistica. La cerimonia ha rappresentato uno dei momenti salienti del ricco calendario di iniziative organizzate in occasione del 95° anniversario di Pininfarina. Il concorso internazionale, dal titolo “Materiality, the Umami of Mobility”, ha invitato studenti all’ultimo anno provenienti dalle migliori scuole di design del mondo a immaginare il futuro dell’abitare e del trasporto attraverso l’impiego di materiali innovativi ed emozionalmente coinvolgenti.

Scelti tra centinaia di candidature, otto talentuosi finalisti hanno presentato progetti che incarnano i valori fondamentali del concorso: sostenibilità, ricchezza sensoriale, accessibilità e fascino del design. I loro lavori hanno spaziato tra veicoli, sistemi e ambienti, tutti incentrati sul potere tattile, emozionale e trasformativo dei materiali nel ridefinire l’esperienza della mobilità del futuro. I finalisti rappresentano alcune tra le più prestigiose scuole di design internazionali, tra cui il National Institute of Design (India), la Strate School of Design (Francia), lo IAAD (Italia) e la Hongik University (Corea del Sud). La cerimonia, condotta da Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina e coordinatore del concorso, ha previsto i saluti del team di Pininfarina Shanghai e dei membri della giuria, tra cui Anne Asensio (Vice Presidente, Design Innovation & Experience, Dassault Systèmes), Rossella Guasco (Responsabile CMF Design per i brand di Stellantis) e Peter Stevens (rinomato designer automobilistico), che hanno valutato i progetti insieme al team di design di Pininfarina.