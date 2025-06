Per la terza generazione della sua elettrica più rappresentativa, la Leaf, Nissan ha cercato un delicato equilibrio tra evoluzione e coerenza: la trasformazione da berlina in una moderna crossover segue gusti e tendenze del mercato, soprattutto quello europeo a cui il modello si rivolge con particolare attenzione mentre il design porta avanti in modo lineare il costante affinamento che ha caratterizzato l’evoluzione delle due generazioni precedenti, con un occhio all’immagine di marca e alla riconoscibilità e uno all’efficienza, fondamentale per un’auto elettrica.