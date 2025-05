Salendo a bordo si scopre un abitacolo semplice ma moderno e abbastanza curato. L’attenzione è catturata dal touchscreen centrale da 10″1 pollici di diagonale che, come su tutte le BYD, può ruotare ed essere fissato in posizione orizzontale o verticale. In generale, come su altri modelli del brand, i rivestimenti hanno linee sinuose e contrasti cromatici che donano movimento all’ambiente. L’abitabilità, rigorosamente per 4 persone, è garantita da un passo generoso per la categoria (sono 2,5 metri), mentre per il carico, un portellone ampio e una soglia bassa aiutano a riempire i 308 litri di capacità del vano.