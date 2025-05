È un Suv, viene dalla Cina ed è stato disegnato in Svezia. La sua particolarità? Nascondere sotto linee morbide e sinuose una propulsione super ibrida. Si chiama 08 ed è l’ultima novità di Lynk & Co, brand della galassia Geely, il colosso cinese proprietario, tra gli altri, anche di Volvo e Lotus. «Questo modello è nato durante la pandemia, quando lavorare e spostarsi tra Cina ed Europa era impossibile – racconta Stefan Rosen, President of Lynk & Co Design, che incontriamo a Göteborg al centro stile Lynk & Co ove attualmente lavorano circa 500 persone –. Così ci siamo ingegnati, abbiamo potenziato la tecnologia e progettato questo modello esclusivamente in digitale. La nostra paura era che potesse essere senz’anima, be’, non è così. Ho visto il modello fisico a giochi fatti, il giorno prima della presentazione al team manageriale. Era esattamente come l’avevamo pensato anche nello spazio reale: ho provato una grande emozione».