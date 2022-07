In una congiuntura automobilistica spesso prona agli eccessi formali, si avverte subito la differenza di impostazione e linguaggio di David Durand, che dallo scorso 11 maggio dirige lo stile Dacia, una Casa dall’evoluzione davvero peculiare, rinata sotto l’egida Renault nel 2005 e sempre più allineata ai tempi. Il racconto del suo lavoro prende le mosse da un principio preciso: l’essenzialità. Di fronte al riuscito prototipo Bigster, alla seconda uscita prima della presentazione al pubblico al Salone di Parigi, si discute dei pilastri che struttureranno le future creazioni: «Quando disegniamo, ci chiediamo continuamente se ogni singolo dettaglio sia funzionale all’insieme, sia sul piano estetico sia sul pratico», spiega il designer lasciando intendere che non sempre, per oggetti così carichi di significati, ci si interroghi altrettanto sul tema.