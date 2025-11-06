Dopo la presentazione del nome a settembre, Peugeot ha rilasciato la prima immagine degli esterni della sua prossima concept car. Il modello si chiamerà Polygon e presenta forme e contenuti innovativi che potrebbero ispirare quelli della nuova 208.

Quel che è certo è che la Polygon ha il compito di introdurre nuovi temi stilistici che ritroveremo sulle Peugeot del futuro. La carrozzeria presenta un frontale decisamente accorciato, accompagnato da ampie superfici vetrate che portano molta luce nell’abitacolo. In attesa di vedere gli interni, è stato annunciato il debutto dell’Hypersquare, lo sterzo squadrato con tecnologia Steer-by-Wire presentato come prototipo e in arrivo nella sua versione di serie per i modelli del futuro. La concept cvr sarà svelata il 12 novembre sul canale YouTube di Peugeot.