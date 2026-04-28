La texture del mobile rimanda alla natura ed è particolarmente interessante… «Certamente noi siamo interessati alla sostenibilità ma in questo caso l’idea era di creare una oasi di relax, una sensazione di piacevole vacanza, anche con il colore e la decorazione. Ecco perché abbiamo scelto un rivestimento che stimola i sensi, il toccare, l’odorare, con questo wallpaper estremamente naturale dove nella carta sono inglobare le margherite e l’erba delle montagne austriache». L’assistenza digitale è ovviamente parte integrante del concept dove le funzionalità digitali accompagnano l’intero processo di cottura mentre l’app pianifica i flussi di lavoro, sincronizzando gli elettrodomestici. Chiediamo come sarà l’evoluzione della cucina nei prossimi anni: «L’ambiente cucina oggi risulta davvero molto smart, ma credo che bisognerà coniugare questo aspetto, certamente importante, anche a un’idea di tangibilità. In questo scenario la tecnologia può anche sparire (come in questo caso) pur continuando a offrire una vera esperienza legata al processo del cucinare e alle sue ritualità. In fondo – conclude Janina Forberger – gli uomini si sono sempre radunati intorno a un fuoco».