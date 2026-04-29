Il risultato confluisce in un monoscafo a vela dalla forma leggera e rastremata, verniciato nell’evocativa tinta Giallo Fly per significare a un tempo la tradizione, poiché la denominazione proviene dalla 275 GTB del 1964, e l’atto ultracontemporaneo del sollevarsi dalla superficie del mare. A scolpire il profilo sensuale della carena, naturalmente, provvedono le invisibili esigenze aerodinamiche e idrodinamiche delle traversate oceaniche. «Hypersail ha rappresentato per noi un’opportunità inattesa, un obiettivo sfidante perfetto per estendere la ricerca creativa» racconta soddisfatto Manzoni. Che tiene a sottolineare come, al pari di quanto accada con le vetture, ancora una volta i fili dell’estetica vengano tesi dalla funzione: «Quando si richiede il massimo obiettivo prestazionale, i vincoli tecnici e strutturali diventano imprescindibili. Per questo il progetto si è rivelato così complesso e interessante!».