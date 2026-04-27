Un luogo di ispirazione scandinava ma nel cuore della Design Week e un tema, il design, appunto, al centro della storia e dell’evoluzione del marchio Volvo. È in questo contesto che si è collocata la speciale sessione dedicata all’evoluzione del design Volvo sul tema “La tensione tra atemporale e futuristico al Volvo Studio Milano. Protagoniste dell’incontro sono state le designer del brand svedese Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy, e Rekha Meena, Responsabile CMF Design (Color, Materials, Finish), che hanno condotto gli ospiti attraverso una riflessione sul significato di atemporalità in un’epoca definita dall’elettrificazione e della digitalizzazione, nella quale il design è chiamato da un lato a essere progressista e a comunicare le tecnologie d’avanguardia, dall’altro a rimanere autentico e fedele ai valori senza tempo del brand.
Cecilia Stark e Rekha Meena hanno esplorato le fonti di ispirazione del design Volvo attraverso esempi concreti legati ai più recenti modelli della casa, EX60 su tutti. Sono stati presentati campioni di materiali con uno sguardo sul percorso che va dall’ispirazione alla realizzazione, passando dalla qualità che caratterizza la moderna espressione stilistica di Volvo. Gli interventi hanno permesso di sottolineare il ruolo fondamentale di Colore, Materiali e Finiture (CMF) ai fini di definire l’esperienza emotiva e sensoriale generata da un’auto.
Alcuni aspetti sono emersi chiaramente. L’approccio di Volvo affonda le proprie radici nel design scandinavo in un equilibrio ideale fra forma e funzione, fra tradizione, raffinata eleganza senza tempo e visione progressista, in grado di creare interni che trasmettono serenità, contemporaneità e autenticità; la Natura è la principale fonte di ispirazione per i designer di Volvo. Dalle condizioni di luce nordiche alle materie prime, le influenze del paesaggio si tramutano in elementi di design automobilistico moderno creando ambienti curati nel dettaglio nei quali forma, colori e materiali lavorano in armonia; i designer di Volvo traggono inoltre ispirazione dalla moda, all’arredamento e dal design di prodotto in generale in un approccio interdisciplinare; la Sostenibilità non è un elemento accessorio bensì una parte integrante del linguaggio di stile di Volvo. Il processo di definizione del design di Volvo tiene conto di temi quali l’economia circolare, la riduzione dell’impatto ambientale e l’innovazione nei materiali; ogni interno di auto Volvo è concepito come una stanza, uno spazio distinto con un proprio carattere, un’atmosfera distinta e una precisa identità. Così l’auto diventa riflesso dello stile di vita scandinavo contemporaneo.
La nuova EX60, il Suv elettrico di segmento premium appena lanciato da Volvo, rappresenta l’ultima e più compiuta espressione della filosofia di design Volvo, combinando in modo equilibrato una qualità all’altezza della migliore cura artigianale, sostenibilità e innovazione. Nel pieno rispetto dei criteri del design scandivano, EX60 fa un uso sobrio di materiali e colori con una grande attenzione ai dettagli, per una bellezza che si esprime attraverso semplicità e funzionalità. A esemplificare tale approccio le designer di Volvo Cars hanno presentato le diverse ‘stanze’ (rooms) che corrispondono gli ambienti interni della EX60, nonché la palette di colori esterni complementari agli ambienti interni. Ogni ambiente è infatti abbinato a una tonalità esterna coordinata con colori ispirati alla Natura. Dawn è una delicata tonalità grigio-beige ispirata alle prime ore delle mattinate scandinave. Rye è una tonalità raffinata sviluppata per la miscela di lana su misura di Volvo. Cardamom è un marrone di media tonalità media che rimanda alla natura e alla terra. Carbone esplora tonalità più scure ispirate alle notti nordiche.