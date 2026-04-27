Un luogo di ispirazione scandinava ma nel cuore della Design Week e un tema, il design, appunto, al centro della storia e dell’evoluzione del marchio Volvo. È in questo contesto che si è collocata la speciale sessione dedicata all’evoluzione del design Volvo sul tema “La tensione tra atemporale e futuristico al Volvo Studio Milano. Protagoniste dell’incontro sono state le designer del brand svedese Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy, e Rekha Meena, Responsabile CMF Design (Color, Materials, Finish), che hanno condotto gli ospiti attraverso una riflessione sul significato di atemporalità in un’epoca definita dall’elettrificazione e della digitalizzazione, nella quale il design è chiamato da un lato a essere progressista e a comunicare le tecnologie d’avanguardia, dall’altro a rimanere autentico e fedele ai valori senza tempo del brand.