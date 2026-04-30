Anche nel fianco la nuova ID. Polo è subito riconoscibile come una compatta Volkswagen, anche se ovviamente in questa zona non sono presenti né il logo Volkswagen né altri segni distintivi che possano immediatamente rimandare alla casa produttrice. Anche in questo caso è il DNA Pure Positive a definire il linguaggio stilistico. Si inizia con le proporzioni nitide: qui l’elemento stabilizzante è rappresentato dai fianchi rettilinei con le linee tra il montante A e il montante C. Per l’ID. Polo e l’ID. Cross, presentate per la prima volta in parallelo nelle versioni di serie, Andreas Mindt e il suo team hanno sviluppato un design completamente nuovo della coda delle Volkswagen. L’ID. Polo vanta un’estetica particolarmente possente grazie a questo nuovo design, che con le sue proporzioni segue le regole della sezione aurea, dando vita a una suddivisione molto equilibrata delle superfici.