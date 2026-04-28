Una sorta di bozzolo dalle lucentezze metalliche, posato su uno specchio d’acqua, ha accolto durante la Milano Design Week i numerosi visitatori dell’Audi Design Hub nella piazza pubblica di Portrait Milano dove la casa automobilistica era co-producer della mostra-evento curata dalla rivista Interni nell’ambito del FuoriSalone. L’installazione Origin è stata creata in collaborazione con lo studio Zaha Hadid Architects con l’idea di visualizzare un portale verso il futuro di Audi, rappresentato dalla presenza della prima monoposto dell’Audi Revolut F1 Team, che ha debuttato a marzo nel Mondiale di Formula 1, e dalla nuova Audi RS 5, il primo modello plug-in di Audi Sport.

Il padiglione si presentava come uno spazio attraversabile animato internamente da luci e suoni che avvolgevano le persone all’interno della piccola galleria. «Abbiamo pensato a questa micro architettura – ci spiega Michele Pasca di Magliano, Direttore Zaha Hadid Architects – sollecitati dall’invito a trasmettere il concetto di emozione. Nonostante il poco tempo disponibile ci siamo spinti ai limiti della performance costruttiva per rendere tangibile l’immagine di una bolla di metallo che galleggia nell’acqua”. La “pelle” metallica opaca, realizzata in resina ma che richiama materiali tecnici come il titanio, assorbe e riflette le tonalità cromatiche del contesto storico in cui si inserisce, il cortile dell’ex Seminario Arcivescovile, alludendo a una carrozzeria avvolgente in dialogo con lo spazio circostante.