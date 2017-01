«Il trattore autonomo si basa sulla piattaforma di produzione del Case IH Magnum ed è nato per dimostrare l’avanguardia di Case IH e di New Holland Agriculture in materia di guida autonoma. Il programma di test sul campo ha dato conferma alle nostre aspettative», sottolinea entusiasta Wilkie

CNH Industrial ha sviluppato due differenti proposte: da un lato il T8NH Drive di New Holland – un trattore dall’architettura tradizionale che impiega la tecnologia autonoma – e, dall’altro, il modello autonomo di Case IH, un prototipo senza cabina che dimostra le potenzialità di questa modalità di guida in tutte le situazioni in cui sarebbe un vantaggio non avere personale a bordo. Ad esempio, nelle immense praterie nel Nord America, dove il lavoro lungo e ripetitivo potrebbe essere affrontato con successo dalla macchina ottenendo un tangibile profitto in materia di tempi e costi.