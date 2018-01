GRANSTUDIO, ESPERIENZA DI GUIDA PURA

Come per ogni dettaglio del progetto, sfociato in una sportiva di forte grinta e grande eleganza, anche questa soluzione vede stile e funzione perfettamente integrati. «Non si tratta però del tipico “form follows function”, né tantomeno di un approccio in cui lo stile si impone sulla funzione. Noi parliamo piuttosto di Performance Design, un processo che abbiamo svolto in un dialogo costante con gli ingegneri della Dallara», precisa Vermeersch, raccontando di un avvincente periodo di sei mesi di “trazione continua”, in cui il suo team e quello del committente si sollecitavano l’un l’altro per mettere a punto le superfici ideali, testate e affinate in continuazione in virtuale a Torino e in galleria del vento a Varano de’ Melegari nell’area dedicata alla divisione dell’Aerodinamica, una delle eccellenze della Dallara.