LEXUS LS+, L-FINESSE IN EVOLUZIONE

Una calandra così non si era mai vista. La “spindle grille”, quella grande clessidra che distingue in modo inconfondibile i modelli Lexus, è per altro tra le più ampie dell’odierno panorama automobilistico, ma quella sfoggiata dalla Lexus LS+ Concept all’ultimo salone di Tokyo colonizza l’intero frontale, estendendosi non soltanto lateralmente ma anche in alto, andando ad intestare il cofano.