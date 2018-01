MAZDA VISION COUPE’ CONCEPT, SEMPLICITA’ SOFISTICATA

Se, però, vuoto e assenza di decorazione possiedono un immenso valore culturale per il Sol Levante, le difficoltà tecniche dell’applicazione in ambito automotive non hanno tardato a manifestarsi: «Abbiamo dovuto relazionarci strettamente con gli ingegneri per rendere apribili porte così convesse. Inoltre, questo tipo di superfici ribalta le immagini, il che può trasformarsi in una difficoltà estetica in più. E, non da ultimo, l’ondulazione va davvero studiata con grandissima precisione: basta imprimere troppa energia o troppa sensualità a una linea per rovinare tutto» spiega ancora Rice.