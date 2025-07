Per la XC60, che di quelle prime cross country è in fondo la diretta discendente – e che è da poco diventata la Volvo più venduta nella storia, superando la mitica serie 240 – il percorso è inverso. Con il leggero restyling del MY 2026 arriva una nuova griglia a barre oblique che richiama proprio lo storico motivo del radiatore e del logo, e gli allestimenti puntano tutti sull’eleganza e sulla ricercatezza, aprendo a dettagli in tinta carrozzeria che, tra l’altro, ora offrono una scelta maggiore grazie ai nuovi colori Forest Lake, Aurora Silver e a un inedito rosso Mulberry. All’interno si aggiornano i rivestimenti, con l’introduzione di materiali come Quilted Nordico e Navy Herringbone Weave tra le finiture, ma soprattutto cambia l’infotainment, che adotta un display da 11,2 pollici e un sistema operativo basato su Snapdragon di Qualcomm, aggiornato nella grafica e nell’operatività.