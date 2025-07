Due posti, tanta potenza e voglia di Anni 60. Questi gli elementi chiave della Automobili Mignatta Rina, berlinetta super sportiva dalle linee classiche che sfrutta le più moderne tecnologie costruttive e, nelle intenzioni del costruttore, racchiude in sé il meglio delle auto Made in Italy. Il suo nome deriva dall’abbreviazione di “Caterina”, la nonna del fondatore di AM e il suo design iconico nasconde una monoscocca in fibra di carbonio e una meccanica animata da un propulsore V8 aspirato da 5 litri di cilindrata. Una ricetta tecnica che esalta la connessione fra veicolo e pilota. La vettura è costruita a mano e personalizzabile fin nei minimi dettagli: verrà realizzata presso Valfenera d’Asti (Piemonte), in una tiratura annuale limitata ad appena 30 unità.