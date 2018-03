BENETEAU PEUGEOT SEA DRIVE CONCEPT, FRA L’ASFALTO E IL MARE

«Siamo partiti proprio dalle considerazioni relative alla disposizione dei comandi e dei riferimenti operativi per il pilota», spiega Cathal Loughnane, direttore di Peugeot Design Lab, la struttura indipendente che a Vélizy, in seno al Centro Ricerca e Sviluppo di PSA, agisce autonomamente come studio di progettazione per clienti esterni. «Nell’automobile lavorano, in assoluto, i più importanti esperti in merito all’ergonomia. Qui, poi, per tradizione il team di lavoro viene ricomposto a ogni incarico, integrandolo con le figure più idonee selezionate fra chi disegna i modelli del Leone: così disponiamo sempre di professionalità eccezionalmente adatte alle mansioni assegnate. In questo caso, ancor più del solito».